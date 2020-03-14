قناة الحياة تنشر خبرًا عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.. والتعليم تنفي.. وإدارة القناة تفتح تحقيق عاجل





نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن تعليق الدراسة وتعطيلها لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس، وقال المصدر لـ”القاهرة 24″ لا صحة لما نشرته الصفحة الرسمية لقناة الحياة على فيس بوك، بشأن هذا القرار.

وكانت قناة الحياة قد نشرت خبرا عاجل عن تعليق الدراسة فى مصروحذفت المنشور بعد مرور 23 دقيقة، عقب تجاوز عدد المشاركات فيه لـ20 ألف شير وأكثر من 15 ألف تعليق، وعلم “القاهرة 24″، أن إدارة القناة ستفتح تحقيقاً بشأن ما حدث وكيفية النشر.

وتداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، بشكل كبير وانتشر على عدد من صفحات السوشيال ميديا وجروبات ومجموعات التعليم والجامعات المغلقة، وأثار ضجة وسط أولياء الأمور والأهالى مندهشين من توقيت النشر وعدم صدور بيان رسمي من التربية والتعليم، فى وقت نفى فيه الوزير قبل ساعات أى تعطيل أو تعليق للدراسة فى مصر بشأن كورونا، مشدداً على أن الإلغاء يقتصر على الأنشطة الطلابية فقط كالتجمعات والرحلات وغيرها، مطالبا ومناشدا الجميع بما فيهم وسائل الإعلام بتحري الدقة والمهنية فى النشر والرجوع للمصادر الرسمية فى هذه الأمور الحساسة والتوقيت الحرج من عمر الوطن.

Advertisements

وفى وقت سابق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سريان امتحانات أبنائنا في الخارج، بالبلاد التي لم تعلق الدراسة بها بسبب فيروس كورونا، مؤكدةً على أنها ستعقد في موعدها، كما هو محدد من قبل.

وأضافت الوزارة، أنه في ظل قيام بعض الدول بتعليق الدراسة بها، واحترامًا منّا لقرار كل دولة، فقد قرر السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج بتلك البلاد لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها.

التعليم: لا صحة لرفع الغياب بسبب كورونا.. والمدارس ملزمة برصد نسب الحضور وموافاة الوزارة يوميًا

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد على إنه لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية “16528”.