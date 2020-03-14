متاجر كندا خالية من البضائع بعد انتشار كورونا وإقبال المواطنين علي تخزين السلع

أظهرت عدد من الصور متاجر كندا وهي خالية من البضائع بعد إقبال المواطنين على شراء وتخزين السلع والمواد الغذائية بسبب انتشار فيروس كورونا.
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو عن تفاصيل هلع فى كندا بعد الإعلان عن أول وفاة جراء فيروس كورونا.
ولم تستطع الطبيبة بولين هنرى كبيرة الأطباء فى مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا أن تخفى دموعها وتأثرها الشديد، وذلك خلال إعلانها عن ارتفاع نسبة أعداد المصابين بفيروس كورونا ووفاة أول مسن كان عائدا من إيران.
وقد أعلنت الطبيبة الكندية إنه بسبب الإنتشار الواسع لفيروس كورونا فى كندا حول العالم ترى أن الخطر فى كندا لا يزال قليلا لكن هذا من الممكن أن يتغير تدريجيأ.
72 إصابة بفيروس كورونا بينهم 35 فى مقاطعة واحدة بالبلاد والسلطات الكندرية تحذر من ارتفاع عدد الإصابات مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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