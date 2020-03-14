المتحدث باسم رئاسة الوزراء: إنشاء شبكة صرف أمطار يحتاج 400 مليار جنيه

قال هانى يونس، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الدولة استخدمت كل أدواتها فى التوعية واتخاذ قرارات مهمة مثل الإجازة للجامعات والمدارس والموظفين، للسماح للأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئة، وأن وزير الرى قد أكد فى وقت سابق أن هذا الطقس لم تشهده مصر منذ 40 عامًا، حيث هبطت أمطار بنسبة 45 مم فى بعض المناطق، وكان وزير الإسكان والتنمية المحلية والمحافظين يتواجدون فى الشارع مع العمال لحل أى مشكلة على أرض الواقع.

وأضاف هانى يونس، فى مداخلة هاتفية الإعلامى عمرو أديب، أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرر خلال اجتماع عُقد أمس أن يكون اليوم السبت إجازة رسمية حتى يتم التعامل مع آثار الموجة الصعبة للطقس السيئ، وأن وزارة الكهرباء كانت مضطرة لقطع الكهرباء فى بعض المناطق لزيادة كمية الأمطار فى تلك المناطق، وينطبق الأمر على المياه أيضا، والتى تم قطعها لحماية شبكة الصرف الصحي، مشيراً إلى أن شبكة الأمطار التى تحتاجها مصر، تحتاج إلى 400 مليار جنيه مصرى لتأسيسها، وأنه إذا توفر هذا المبلغ، فالأولى إنشاء شبكات صرف صحى للقرى الأكثر احتياجا فى محافظات مصر.

وأوضح هانى يونس، أن شبكات الكهرباء عادت بشكل طبيعى فى كل المناطق تقريبًا حتى التى تأخر فيها عودة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى عودة المياه من جديد.