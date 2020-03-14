"مياه المنيا": الدفع بـ100 مُعدة لسحب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إنه جرى الدفع بأكثر من 100 مُعدة لسحب الأمطار.
وأوضح الشهاوي، في بيان له منذ قليل، أن المعدات شملت سيارات كسح ونافوري، وسيارات مياه، للتحرك إلى الأماكن الساخنه بالمراكز المختلفة بالمحافظة والتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وغرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات المحافظة.
وأضاف رئيس مياه المنيا، أنه جرى تشغيل مولدات الكهرباء بالأماكن التي حدث بها أعطال في الكهرباء وتشغيل المحطات الاحتياطية، وأنه يُجرى أخذ عينات عن طريق قطاع المعامل كل ساعتين من كافة المحطات.
وأكد الشهاوي، أن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها الشركة برئاسته تتابع الأحداث لحظة بلحظة، ويُجرى إرسال تقارير للقابضة والمحافظة ونشر كافة البيانات والأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن إدارة الخط الساخن 125تعمل طوال ال24 ساعة لتلقى شكاوي المواطنين والعمل على حلها
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