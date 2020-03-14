يوتيوب تطلق تبويبًا جديدًا عبر التطبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت خدمة مشاركة الفيديو "يوتيوب"، والمملوكة لشركة جوجل الأمريكية، تبويبًا جديدًا بديلًا لتبويب "المحتوى الرائج" Trending، ويحمل اسم "استكشف" أو "Explore" لمستخدمي اللغة الإنجليزية، وذلك لتطبيقها على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تعرض صفحة "استكشف" الجديدة تعرض مقاطع الفيديو الرائجة في تلك اللحظة في المنطقة الجغرافية التي يتصفح منها المستخدم خدمة يوتيوب، ولكنها تمتاز بأنها تعرض المحتوى حسب عدة فئات، مثل: اللعب، والموسيقى، والجمال، والتعلم. أما تبويب (المحتوى الرائج) فسيبقى ضمن محتوى (استكشف).

وتقول "يوتيوب": "إنها تعتزم إضافة المزيد من تلك الصفحات مع مرور الوقت. وهي تهدف إلى تسهيل استكشاف المحتوى على التطبيق".