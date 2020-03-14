محافظ المنيا يتفقد الصحراوي الشرقي بعد إغلاقه بسبب مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء محمود خليل مدير الأمن، وجميع الأجهزة المعنية، منذ قليل، إلى الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا عن الكيلو 174 قبل مدخل محافظة بني سويف بنحو 3 كيلو مترات من الناحية الجنوبية؛ وذلك لتفقد المنطقة هُناك بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق وتسببت في حدوث قطع عرضي وانهيار يعيق حركة السير.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، أعلنت في وقت سابق، إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة بحوالي 1كم في الاتجاهين، نظرا لوجود تجمعات من المياه جاري التعامل معها.

وناشدت الغرفة، جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، للتعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.