محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثا كيف تعمل الولايات المتحدة وفرنسا لمكافحة تفشي فيروس كورونا فضلا عن فرص العمل معا لوقف الوباء.
وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن ترامب اتفق مع ماكرون على استضافة مؤتمر عبر الفيديو حول فيروس كورونا مع قادة دول مجموعة السبع الكبرى الأسبوع الجاري.
كما بحث ترامب مع ماكرون قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها إيران والوضع في شمال شرق سورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يستضيف مؤتمرا عبر الفيديو حول فيروس كورونا مع قادة مجموعة السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.