لماذا رفض الفريق الطبى للبيت الأبيض وضع ابنة ترامب بالحجر الصحي

رفض الفريق الطبى للبيت الأبيض وضع إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحت إجراءات الحجر الصحي بعد تررد أنباء عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن البيت الأبيض أن ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، "عملت من البيت" اليوم فى إجراء احترازى

بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالى مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديرى، بأن الفريق الطبى للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحى لعدم وجود أى أعراض للمرض عليها.

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالى الذى التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.

يأتى ذلك بعد زيارة وزير الداخلية الأسترالى بيتر دوتون، واشنطن الأسبوع الماضى، والتقى كلا من إيفانكا ترامب والمدعى العام الأمريكى ويليام بار وغيرهما من المسؤولين فى الـ5 من مارس، واليوم تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.