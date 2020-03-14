إيطالية سافرت لدفن زوجها فنقلت العدوى للقرية.. هكذا توفيت أول مصرية بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس 12 مارس/آذار 2020، أول وفاة لمواطن مصري بسبب كورونا تعود لسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، فيما ارتفع العدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 80 إصابة.

المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد قال إن السيدة المتوفاة من محافظة الدقهلية في دلتا النيل في مصر، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

هكذا أصيبت بالفيروس

وسائل إعلام مصرية قالت إن السيدة المتوفاة تدعى عطيات محمد إبراهيم، ومقيمة بقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، انتقلت لها العدوى عن طريق سيدة “إيطالية” كانت أقامت لمدة 6 أيام في بلدة الراحلة، جاءت لدفن جثمان زوجها المصري الذي كان يقيم في إيطاليا وتوفي منذ 14 يوماً، بعدها تلقى أهل الراحل العزاء فيه لمدة 3 أيام كما هو متبع، وخالطت في هذه الفترة القصيرة السيدة المتوفاة.

السيدة المتوفاة وصلت إلى مستشفى حميات المنصورة وتبينت إيجابية عينة التحليل التي أجريت لها، وذلك بعد نقلها إلى الحجر الصحي، حيث تم حجز 10 أشخاص من المخالطين للحالة، بعد أخذ عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والتأكد من سلامتهم.

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كورونا في مصر

وفي 8 مارس/آذار الجاري، سجلت مصر أول حالة وفاة بكورونا لشخص من الجنسية الألمانية (60 عاماً).

في آخر إحصائيات لفيروس كورونا أصيب قرابة 133 ألفاً في 125 دولة وإقليماً، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإيران.

فيما أدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.