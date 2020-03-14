بسبب “كورونا”.. اتحاد الطلبة والهيئة المغربية للنصرة يعلقان تنظيم “ملتقى القدس” لهذه السنة

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تعليق تنظيم ملتقى القدس لهذه السنة، إلى وقتٍ لاحق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دول العالم.

وقالت الهيئة المغربية وكتابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في بلاغ مشترك توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن تعليق الملتقى الذي يُنظم بشكل دوري نصرة للقضية الفلسطينية يأتي “في سياق الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس ‘كورونا المستجد’ والحد من انتشاره”.

وأضافت الهيئتان، بحسب البلاغ ذاته، أنه كان مقرراً تنظيم ملتقى القدس في نسخته الخامسة،أيام 24 و25 و26 مارس الجاري تحت شعار “ضد الصفقة والتطبيع” بحضور هيئات وشخصيات مهتمة بالقضية الفلسطينية، والشأن الطلابي، من داخل المغرب وخارجه.

وكان ملتقى القدس الذي انعقد في نسخته الرابعة، مارس 2018، بجامعة عبد المالك السعدي (طنجة)، شهد تنظيم محاضرات دولية وندوات فكرية ومهرجانات تضامنية رفضت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، تحت شعار “القدس عاصمة فلسطين”، بحضور شخصيات وطنية، وأخرى من تونس، الجزائر، وموريتانيا، وتركيا.