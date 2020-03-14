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غليان في المستشفى الجهوي بني ملال بعد طرد 11 فردا من حراس الأمن الخاص

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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دخل 11 شخصا من حراس الأمن الخاص في إعتصام مفتوح أمام إدارة المستشفى الجهوي في بني ملال، أمس الخميس، احتجاجًا على ما اعتبروه طردا تعسفيا في حقهم من طرف الإدارة.

وقال أسامة، أحد الحراس المطرودين، إنه وزملاءه فوجئوا بقرار طردهم من العمل بعد أزيد من 10سنوات من العمل، من دون سند قانوني، أو مبرر يذكر.

وأضاف المتحدث ذاته: “نظمنا، وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى، طالبنا من خلالها التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، التي ستتسبب في تشريد أسرنا، وأطفالنا”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنهم قرروا الاعتصام داخل المستشفى الجهوي في بني ملال، إلى حين عودتهم إلى العمل بشكل عاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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