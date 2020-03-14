3 مُصابين بجريمتي إطلاق نار وجريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء يوم الجمعة، ثلاثة أشخاص، بجراح، في كل من مدينتي الناصرة وكفر قاسم، بالإضافة لقرية كفر مندا، في 3 جرائم.

ففي كفر مندا، أصيب فتى (15 عامًا)، بجراح متوسّطة، إثر تعرّضه للطعن في البلدة.

وأُحيل الفتى إلى عيادة محلية في البلدة، حيث قدّم له طاقم طبيّ الإسعافات الأولية، قبل أن ينقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وفي كفر قاسم، أصيب شاب في العشرينات من عمره بجراح متوسطة إثر تعرّضه لإطلاق نار في المدينة، فيما لم تُعرَف خلفية الجريمة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب، ونقله لمستشفى "بلنسون" في بيتح تكفا.

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وفي الناصرة، تعرّض شاب يبلغ من العمر 40 عامًا لإطلاق نار، في جريمة أُصيب على إثرها بجراح متوسطة كذلك.

وجاء في التفاصيل أن الشاب والذي يعمل حارس أمن، تعرض لإطلاق النار، قرب فندق "الليغاسي" في المدينة.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إن "ملثميْن أقدما على إطلاق النار باتجاه رجل في مدينة الناصرة ما أسفر عن إصابته وإحالته للمستشفى لتلقي العلاج الطبي"، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تُفيد بأن خلفية الجريمة، هي "خلاف بين عائلتين".

وتأتي هذه الجرائم الثلاث، بعد ساعات من مقتل الشاب محمد الشمالي من مدينة الرملة، والذي قُِتل في نتانيا، حيث أُطلِق عليه النار حينما كان يستقلّ سيارته رفقةَ شابة في الثلاثينات من عمرها، والتي تعرضت لإصابة خطيرة إثر الجريمة.