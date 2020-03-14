آخر المُستجدات بشأن كورونا في دول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ازدادت وتيرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عدد من الدول العربية، التي اتخذت بعضها خطوات جديدة في سبيل الحد من انتشار المرض، فيما اتخذ بعضها الآخر إجراءات احترازية، يوم الجمعة.

السودان

قررت الحكومة السودانية إيقاف جميع المؤتمرات والفعاليات غير الضرورية، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور لمواجهة فيروس كورونا، بعد إعلان أول حالة وفاة في البلاد.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، الجمعة، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأشار التوم، إلى أن "الحكومة السودانية اتخذت قرارا بمنع سفر الوفود إلى الدول الموبوءة بفيروس كورونا".

المغرب والجزائر

أعلن كل من المغرب والجزائر، الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا"، إلى 8 و27 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إنه "تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة فرنسية بالغة من العمر 64 عامًا، وصلت إلى مدينة تارودانت في 2 آذار/ مارس قادمة من فرنسا".

وأوضح البيان، أن "المصابة تخضع للحجر الصحي بمدينة أكادير، بعدما ظهرت عليها أعراض تنفسية في 10 آذار/ مارس، أكدت إصابتها بالفيروس".

(أ ب)

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المغرب، تسجيل سابع إصابة بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء، لمواطن قادم من إسبانيا، بحسب وزارة الصحة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة أيضا تسجيل إصابة جديدة بكورونا، بشكل يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 27، بينها حالتي وفاة و12 شخصا تماثلوا للشفاء.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإصابة الجديدة تخص شخصا يبلغ من العمر 35 عاما عاد قبل أيام من فرنسا.

ليبيا ولبنان

وأعلنت الحكومة الليبية تعليق الدراسة، في كافة المؤسسات التعليمية، اعتبارًا من الأحد، لأسبوعين، فيما أعلن المغرب تعليق الدراسة، لأجل غير مسمى، بجميع المؤسسات التعليمية انطلاقا من الإثنين.

بينما أعلن لبنان تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، حتى 22 آذار/ مارس المقبل، في إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ففي ليبيا أوضح وزير التعليم المكلف، محمد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أن القرار جاء بعد تشاور بين أعضاء المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم.

وجاء ذلك في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التعليم عبر "فيسبوك".

وأضاف زايد، أن القرار يعتبر "إجراء احترازيًا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعية التي تقوم بها الحكومة، وتعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار".

قطر

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وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 320.

وذكر بيان وزارة الصحة، أن "54 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة، أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، بالإضافة إلى 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين".

وأضاف البيان، أنه "تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

وأكد على أن "الوزارة تقوم بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".

وأوضح البيان، أنه "من المتوقع أن تزيد عدد الحالات في الأيام القليلة المقبلة".

وأوصت الوزارة بالتقليل من المناسبات الاجتماعية ذات التجمعات التي تفوق 50 شخصًا، والاقتصار على التجمعات العائلية في أضيق الحدود.

تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 16.

(أ ب)

وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، قال شكري حمودة، المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة إننا "سجلنا اليوم 3 حالات إصابة جديدة بكورونا، في كل من محافظة بنزرت وتونس العاصمة ومحافظة أريانة المجاورة للعاصمة".

السعودية وسلطنة عمان

وسجلت السعودية الجمعة، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 86، فيما كشفت سلطنة عمان عن حالة جديدة واحدة ليصبح إجمالي الحالات 20.

(أ ب)

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، في بيان، أن "الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، تم عزلها في منشأة صحية بالعاصمة الرياض، والحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف".

وأضافت أن "هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا".

العراق

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن تسجيل وفاة جديدة جراء كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 9. فيما سجلت 10 إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي المصابين إلى 102.

(أ ب)

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها أجرت فحوصات مخبرية لـ76 مشتبه بإصابته بالفيروس، وتأكد إصابة 10 منهم به.

وأوضحت أن إحدى الإصابات كانت في محافظة النجف وتوفيت لاحقا، و5 حالات في العاصمة بغداد، و2 في محافظتي واسط وواحدة في كل من كربلاء وبابل.