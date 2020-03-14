قصة البطل أحمد شعبان الذي أنقذ زملاءه من الغرق في نويبع.. بطل في رياضة "التاي تشي"

أمرت النيابة العامة أمس الجمعة بدفن جثمان أحمد شعبان الذي ضحى بحياته من أجل انقاذ زملائه من الغرق في نويبع في مياه السيول ليرحل ، في هدوء بعد أن أصر على الذهاب إلى جنوب سيناء، وسط تحذيرات بعدم السفر والمكوث في المنزل بسبب الطقس السيئ.

الشاب لم يتعد عمره 32 عاما، كان يحلم أن يصبح بطلاً من أبطال رياضات القتال التي اشتهرت في الصين مع بداية التسعينيات، وهي رياضة "التاي تشي" ولكنه رحل غرقا في أحد المخيمات بمنطقة رأس شيطان بمدينة نويبع أثناء تواجده برفقة وفد من الشباب.

بدأ مشوار حياته بالعمل مندوب توصيل في أحد الصيدليات، وكان يشاهد الأفلام الصينية عن طريق هاتفه المحمول، يحلم بالسفر إلى إليها ليتعلم هناك أساليب القتال ويحقق حلمه.

"إن كل شيء يتغير".. هذه هي آخر كلمات كتبها البطل الراحل على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل وفاته بنحو 24 ساعة، وكتب أيضًا "من خلاياك التي بداخلك تموت وتتجدد دون العودة لما قبل ذلك.. للكون من حولك الذي يسبح في فلك بشكل مستمر ولا يعود لنفس النقطة مرتين، محاولة أن تكون ثابتًا دائمًا في أفكارك وشخصيتك وطباعك ستقوم بإهلاكك أنت قبل أي شيء، لأن هناك حركة وتغيير مستمر بداخلك في تكوينك وفي تكوين العالم الذي تعيش فيه، فتعلّم كيف تتغير، لأن التغيير هو سنة الكون، اقترب لجسدك وعقلك ونفسك وافهم خصائصهم لتستطيع توجيه تغييرهم بشكل صحي نحو ما تشاء".

وأضاف الراحل على صفحته: "أنا اشتغلت عامل توصيل في صيدلية شيفت ليلي، فكنت بجيب فيديوهات كثير وأحطها على الموبايل النوكيا الـ6600 اتفرج عليها، عرفت ساعتها إن المكان حقيقي، وشوفت فيديو لماستر صيني مهارته عالية جداً، بس ما أعرفش اسمه أو عنوانه، وحتى لو أعرف، ده أنا عمري ما سافرت الإسكندرية حتى، ويوم ما اشتغلت كنت بقبض 250 جنيه مصري بصرفهم على الجيم أو النادي".

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وتابع: "أنا سافرت بفضل الله المكان ده كثير جدًا وعشت فيه، وتمرمط عند أعلى المعلمين درجات فيه، مش بس كدا بفضل الله أصبحت أول إنسان من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يرث العلوم الخاصة بالجبل ده بشكل رسمي من مصدرها، وأكون الجيل الـ16 من مؤسسها".

أحمد شعبان أسس أكاديمية لتعليم الشباب هذه الرياضة، التي تدعو إلى التأمل، وفي نفس الوقت للدفاع عن النفس، تزوج الشاب العام الماضي وقرر أن يصطحب زوجته إلى نويبع مع الفوج الذي كان يرافقه ليكتب بذلك نهايته التي لم تستمر طويلا.

"التاي تشي" هي إحدى الرياضات الروحية التي تطورت عن الفنون القتالية القديمة في آسيا، نشأت في الصين. التاي تشي (Tai chi) أو تاي تشي تشوان (Tai chi chuann) كما هو معروف في الصين فن عسكري دفاعي صيني قديم مشابه لملاكمة الظل (Shadow Boxing)K وهو فن حربي قتالي قديم مشهور في الثقافة الصينية، ويعود إلى ما يزيد عن 2000 عام.

وقد أصبح فنًا شعبيًا شائعًا يسمح بتقوية العضلات، وزيادة ليونة المفاصل وتخفيف الضغط. ولم يعد يستعمل لمجابهة الأعداء.

وعلى امتداد عدة قرون بالصين، ظل "تاي تشي" ميراثًا سريًا بين الناس وكان كل جيل يعلمه للجيل التالي، تزايدت شعبيته خلال القرن العشرين ومورس على مستوى العالم. ومن خلال التاي تشي أنت تتبع سلسلة من الحركات البطيئة، الرشيقة التي تحاكي الحركات التي تؤديها في حياتك اليومية.

