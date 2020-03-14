نقيب الأطباء: الأمور ضمن السيطرة وفحص الكورونا يجرى في 4 مستشفيات والعلاج الوحيد هو الوقاية

أعرب نقيب الأطباء في ​لبنان​ ​شرف أبو شرف​ عن اعتقاده أنّ "الأمور اليوم ضمن السيطرة"، لافتًا إلى أنّ "الفحص المتعلّق بفيروس "كورونا" يُجرى في 4 مستشفيات و​الضمان الاجتماعي​ حدّد سعره بـ150 ألف ليرة لبنانية".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "​الدواء​ لـ"كورونا" غير موجود واللقاح كذلك"، موضحًا أنّ "ما يحصل هو معالجة الأعراض لا الفيروس، والعلاج الوحيد هو الوقاية". وأكّد أنّ "الطاقمين الطبّي والتمريضي جاهزانلاستيعاب المرضى والتعامل معهم ضمن الإطار المقبول إن لم يتفاقم الوضع بسرعة".