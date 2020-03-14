ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات الطبية: المستلزمات قليلة جدا وعلى المواطن التعاون لتركها للجسم الطبي

أعلنت ممثّلة تجمّع مستوردي ​المستلزمات الطبية​ سلمى عاصي، أنّ "المستلزمات الطبيّة اليوم قليلة جدًّا، وعلى المواطن التعاون لتركها للجسم الطبّي".

ودعت في حديث تلفزيوني، إلى "تطبيق النصائح، فارتداء القفّازات والكمّامات داخل المنازل من دون مبرّر يؤذينا ويؤذي الآخرين، ويزيل هذه المستلزمات من أمام الجسم الطبّي".