أعلنت ممثّلة تجمّع مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أنّ "المستلزمات الطبيّة اليوم قليلة جدًّا، وعلى المواطن التعاون لتركها للجسم الطبّي".
ودعت في حديث تلفزيوني، إلى "تطبيق النصائح، فارتداء القفّازات والكمّامات داخل المنازل من دون مبرّر يؤذينا ويؤذي الآخرين، ويزيل هذه المستلزمات من أمام الجسم الطبّي".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة تجمع مستوردي المستلزمات الطبية: المستلزمات قليلة جدا وعلى المواطن التعاون لتركها للجسم الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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