نقيبة الممرضين والممرضات: الإستخدام غير المبرر للكمامات والقفازات يشكل خطرا

ركّزت نقيبة الممرّضين والممرّضات في ​لبنان​ ميرنا أبي عبدالله ضومط، على أنّ "كلّ شخص اليوم هو الدولة و​وزارة الصحة العامة​، ويلعب دورًا في كسر حلقة فيروس "كورونا" المستجد"، مشدّدةً على أنّ "الهلع ممنوع، فالاستخدام غير المبرّر للكمّامات والقفّازات يشكّل خطرًا".

وأوضحت في حديث تلفزيوني، "أنّنا درّبنا كلّ الممرّضات والممرّضين قبل انتشار "كورونا"، لكن بعض ​المستشفيات​ صرف عددًا من الممرّضين فبات عدد المرضى لكلّ ممرّض أكبر، وهذا يشكّل خطرًا". ورأت أنّ "من المهمّ جدًّا الإنتباه للممرّضات والممرّضين والوقوف إلى جانبهم، كي لا يتمّ دفعهم إلى ​الهجرة​".