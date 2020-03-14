عبدالكريم علي: سوريون منعوا من مغادرة مطار بيروت الدولي باتجاه سوريا

كشف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في حديث لإذاعية "شام أف.أم" أن "هناك بعض السوريين منعوا من مغادرة مطار بيروت الدولي باتجاه سوريا، والوضع محرج ونحن اتصلنا بالجهات الأمنية اللبنانية ولكن القرار جازم بعدم استقبال اي وافدين من البلدان المتفشي فيها فيروس كورونا".
وأوضح أن "الدولة اللبنانية ستؤمن لهم الترحيل للأماكن التي جاؤوا منها أو الأماكن التي يمكن أن تستقبلهم"، متمنيا أن "تسمح لهم الدولة اللبنانية بالوصول إلى سوريا".
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