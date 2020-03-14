عبدالكريم علي: سوريون منعوا من مغادرة مطار بيروت الدولي باتجاه سوريا

كشف ​السفير السوري​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​ في حديث لإذاعية "شام أف.أم" أن "هناك بعض السوريين منعوا من مغادرة مطار بيروت الدولي باتجاه ​سوريا​، والوضع محرج ونحن اتصلنا بالجهات الأمنية اللبنانية ولكن القرار جازم بعدم استقبال اي وافدين من البلدان المتفشي فيها ​فيروس كورونا​".

وأوضح أن "​الدولة اللبنانية​ ستؤمن لهم الترحيل للأماكن التي جاؤوا منها أو الأماكن التي يمكن أن تستقبلهم"، متمنيا أن "تسمح لهم الدولة اللبنانية بالوصول إلى سوريا".