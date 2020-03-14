أعلنت قيادة خفر السواحل التركي، أنّ "فرقها رصدت قاربًا مطاطيًّا في مياه منطقة "بودروم" التابعة لولاية موغلا المطلّة على بحر إيجه غربي تركيا".
وأوضحت أنّ "الفرق ضبطت 48 شخصًا على متن القارب و15 آخرين من المجموعة ذاتها وهم ينتظرون على الشاطئ"، لافتةً إلى أنّ "الموقوفين يحملون جنسيّات سوريا وفلسطين والعراق ومصر وجنوب إفريقيا"، مبيّنةً أنّ "الفرق أحالت المضبوطين إلى مديرة الهجرة في موغلا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
مع الإشارة إلى أنّ منذ 27 شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنّها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 63 من طالبي اللجوء في مياه منطقة بودروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.