خفر السواحل التركي ضبط 63 من طالبي اللجوء في مياه منطقة بودروم

أعلنت قيادة ​خفر السواحل التركي​، أنّ "فرقها رصدت قاربًا مطاطيًّا في مياه منطقة "​بودروم​" التابعة لولاية موغلا المطلّة على بحر إيجه غربي ​تركيا​".

وأوضحت أنّ "الفرق ضبطت 48 شخصًا على متن القارب و15 آخرين من المجموعة ذاتها وهم ينتظرون على الشاطئ"، لافتةً إلى أنّ "الموقوفين يحملون جنسيّات سوريا وفلسطين والعراق ومصر وجنوب إفريقيا"، مبيّنةً أنّ "الفرق أحالت المضبوطين إلى مديرة ​الهجرة​ في موغلا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".

مع الإشارة إلى أنّ منذ 27 شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان ​أنقرة​ أنّها لن تعيق حركتهم باتجاه ​أوروبا​.