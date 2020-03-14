ترامب يؤكد انه لا يشعر بأي اعراض تدل على اصابته بفيروس كورونا

اكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في ​مؤتمر​ صحافي انه لا يشعر بأي اعراض تدل على اصابته ب​فيروس كورونا​، رغم خضوعه للفحص المطلوب، مشيرا الى أنه "لدينا طبيب في ​البيت الابيض​، او بالاحرى اطباء عديدون في البيت الابيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي، ليس لديك اي اعراض"، قبل ان يوضح انه قد يجري الفحص اللازم قريبا.

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