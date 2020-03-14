الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 79

أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيران وفاة 18 مصابا ب​فيروس كورونا​ في ​فرنسا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 79، مشيرا الى أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

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