بيلوسي: اتفاق مع الإدارة بشأن إجراءات تهدف إلى وقف تأثير كورونا على الاقتصاد

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إجراءات تهدف إلى وقف تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأميركي وعشرات ملايين الموظفين.
وكتبت بيلوسي رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية، قالت فيها: "نحن فخورون بالتوصل إلى اتفاق مع الإدارة يهدف إلى حلّ تحدّيات رئيسية، والتصويت قريبا على مشروع القانون هذا في مجلس النواب".
وسيتعين بعد ذلك أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ الذي لا يعتزم الانعقاد قبل الإثنين، ثم احالته لترامب لتوقيعه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
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