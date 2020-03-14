أعلن مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس أنه أخذ قرار التنحي عن "كل من المجالس العامة التي أعمل بها وهم Microsoft و Berkshire Hathaway لتخصيص مزيد من الوقت للأولويات الخيرية بما في ذلك الصحة العالمية، والتنمية والتعليم، ومشاركتي المتزايدة في معالجة تغير المناخ".
ولفت الى أن "القيادة في شركات بيركشاير ومايكروسوفت لم تكن أقوى من أي وقت مضى، لذا فقد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة"، موضحا أنه "بالنسبة لمايكروسوفت، فإن التنحي عن مجلس الإدارة لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد عن الشركة، وستظل Microsoft دائمًا جزءًا مهمًا من عمل حياتي وسأستمر في الانخراط مع Satya والقيادة التقنية للمساعدة في تشكيل الرؤية وتحقيق أهداف الشركة الطموحة، أشعر بتفاؤل أكبر من أي وقت مضى بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة، وكيف يمكنها الاستمرار في إفادة العالم ".
كانت هذه تفاصيل خبر بيل غايتس يقدم إستقالته من "مايكروسوفت" بهدف التفرغ للأعمال الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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