تعليق الدراسة في المغرب ابتداء من 16 آذار وحتى إشعار آخر تفاديا لانتشار كورونا

قرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في ​المغرب​، "تعليق الدراسة في المغرب ابتداء من 16 آذار الحالي وحتّى إشعار آخر، تفاديًا لتفشّي فيروس "كورونا" المستجد". ولفتت في بيان، إلى أنّ "الأمر لا يتعلّق بعطلة استثنائيّة وإنّما تعويض الدروس الحضوريّة بدروس عن بعد"، موضحةً أنّ ذلك "إجراء وقائي يسعى لحماية صحّة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمدربين والطالبات والطلبة، وكذلك الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنّب تفشّي فيروس "كورونا"، بخاصّة بعد أن صنّفته "​منظمة الصحة العالمية​" على أنّه جائحة عالميّة".

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