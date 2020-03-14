حكومة تونس علّقت الصلاة في المساجد وأغلقت حدودها البحرية بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أنّ "الحكومة قرّرت إغلاق المقاهي يوميًّا عنذ الساعة الرابعة بعد الظهر، وتعليق الصلوات في المساجد لمنع تفشّي فيروس "كورونا" المستجد".
وأوضح في كلمة له أنّ "الحكومة قرّرت أيضًا إغلاق حدودها البحريّة بشكل كامل، إضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية مع إيطاليا وتقليصها مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر بسبب الفيروس"، واصفًا الوضع في البلاد بأنّه "تحت السيطرة". وأشار أيضًا إلى "إخضاع كلّ الوافدين إلى تونس من الأجانب والتونسيين إلى الحجر الصحي 14 يومًا، بالاضافة إلى غلق جميع دور الحضانة والمدارس الأجنبية والخاصة حتّى 28 آذار الحالي مع إمكان التمديد".
وكانت قد سجّلت تونس حتّى يوم الجمعة إصابة 16 شخصًا بفيروس "كورونا"، غادر أحدهم الى فرنسا.
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