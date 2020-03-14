ترمب: لا أشعر بأي أعراض تدل على إصابتي بكورونا

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واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه لا يشعر "بأيّ أعراض" تدلّ على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسارع صحافيون إلى سؤال ترمب حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي التقاه قبل ايام مصاب بالفيروس.

وقال "لا أعرف أبداً من يكون" مرافق بولسونارو في الوفد، مضيفاً "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبيّن أنّه غير مصاب، وهذا جيّد".

وقال ترمب في مؤتمر صحافي "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عدّة في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي +ليست لديك أيّ أعراض+"، قبل أن يوضح أنّه قد يجري الفحص اللازم "قريبا".

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