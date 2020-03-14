شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يدعو المرشحين للتحلي بشرف الخصومة وأخلاقيات نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر سامح عاشور نقيب المحامين ما يثار من إشاعات مغرضة تنال من سلامة وصحة كافة المرشحين في انتخابات النقابة العامة، مؤكدا أن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلاً و غير معهود ويتنافى مع شرف الخصومة الانتخابية، متمنياً سلامة وصحة كافة المرشحين.

وشدد نقيب المحامين في بيان له، أن المرشح الذي يظن أن بإمكانه الاستفادة انتخابياً من مرض خصمه مخطئ وفاشل، داعيا الجميع إلى التحلي بشرف الخصومة والتمسك بأخلاقيات نقابة المحامين وأداب وتقاليد مهمة المحاماة التي نسير عليها جميعا.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أكد من قبل أن انتخابات النقابة المقرر عقدها على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في موعدها يوم الأحد القادم الموافق 15 مارس الجارى، مضيفا :" هذا موعد الانتخابات النهائي لكل المستويات المختلفة نقيبا و أعضاء".

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وأضاف سامح عاشور في رسالة له بثها للمحامين على صفحته الشخصية على الفيس بوك أن انتخابات نقابة المحامين سوف تكون تحت اشراف قضائي، متابعا :"لا صحة لما يردد أنه تم نقلى للمستشفى عقب زيارتى لمحامى المنوفية، شائعات منسوبة للمرشحين الخصوم الذين يؤكدون عجزهم عن تقديم حلول، مصممين على اجراء الانتخابات ولا تعطلنا الشائعات".

ونوه "عاشور"، إلى أن البعض سعى إلى تعطيل الانتخابات بشتى الطرق، مضيفا: "هناك طعن جديد لوقف انعقاد الجمعية العمومية، ممن يعجزون عن تقديم أنفسهم للمحامين، لعدم امتلاكهم رؤية نقابية، ويدركون جيدا عدم قدرتهم على كسب تأييد المحامين.