شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة إنهاء أعمال الملاعب الرئيسية فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن عدم إنهاء أعمال الملاعب الرئيسية ببعض مراكز الشباب والأندية بحلوان، وكيف يؤثر هذا الأمر على ممارسة النشاط الرياضى، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالملاعب حتى تكون عنصر جذب للمواطنين وخاصة فئة الشباب، حتى لا يكونوا عرضة لبعض الأفكار المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة خطوة نحو بناء الانسان، وهو ما سبق وأن أعلنت عنه الحكومة في استراتيجيتها.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر شامل لكافة مراكز الشباب التي تتطلب تطوير فورى سواء في حلوان أو على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك خطة بجدول زمنى للانتهاء من أعمال التطوير والإحلال والتجديد، والاعتمادات المالية التي تم رصدها للقيام بهذا الأمر، والاعتمادات المطلوبة لتطوير كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بشكل عام.

وأشار عضو البرلمان، إلى أهمية تزويد مراكز الشباب كافة الأنشطة الرياضية، لممارسة الرياضة، وجذب الشباب، على أن تكون هناك أولويات في التنفيذ على أرض الواقع وفقا للاحتياجات القصوى بكل منطقة على أن يراعى المناطق المحرومة أولا، مؤكدا أن الرياضة لا تقل أهمية عن أي قطاع خدمي سواء صحة تعليم صرف صحى مياه شرب، خاصة بعدما أصبح الاستثمار الرياضى من القطاعات الرئيسية في تنمية الاقتصاد لبعض الدول، والاهتمام بمراكز الشباب أول خطوة نحو تحقيق هذا الهدف المنشود.

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وفى وقت سابق، أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن رؤية وزارة الشباب والرياضة هو تطوير مراكز الشباب بالمحافظات وهناك جزء منها إعادة صيانة المراكز القائمة وجزء خاص بتحويل مراكز الشباب لمراكز مجتمعية، موضحا أن مصر بها 4333 مركز شباب، لافتا أن هذا العام شهد استثمارات للقطاع الخاص فى هذا المجال بـ950 مليون جنيه، لافتا إلى أن مستهدف هذا العام مليار و635 مليون جنيه حجم للملاعب ومراكز الشباب، موضحا أنه يتم حاليا إجراء دراسة سكانية وجغرافية لمدى الاحتياج داخل المدن لمراكز الشباب.