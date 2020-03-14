محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 4 شركات كبرى تعمل في مجال النقل البحري السياحي ستعلق رحلاتها المنطلقة من الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا.
وكتب "ترامب"، على موقع تويتر مساء الجمعة "بناء على طلبي، واعتبارا من منتصف الليل، وافقت شركات /كارنيفال/ و/رويال كاريبيان/ و/نورويجيان/ و/ام اس سي/ على تعليق الرحلات الخارجية لمدة شهر".
وأضاف "إنها صناعة رائعة ومهمة.. سيتم الحفاظ عليها بهذه الطريقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: تعليق رحلات السفن السياحية الكبرى بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.