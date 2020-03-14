موريتانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (د ب أ):
أعلن محمد نذير ولد حامد وزير الصحة الموريتاني، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده.
وأوضح ولد حامد في التلفزيون الحكومي، أن أجنبيًا قادمًا من أوروبا منذ 4 أيام خضع لفحوص دقيقة بعد شعوره بأعراض منها الحمى أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأشار الوزير، إلى أن المواطن الأجنبي "تم عزله فورًا واتخاذ كافة الإجراءات الطبية لمعالجته واحتواء هذه الحالة الأولى من كورونا في بلادنا".
ودعا المواطنين إلى عدم القلق واتخاذ إجراءات الحيطة والوقاية التي اعلنتها الوزارة سابقا.
وأكد أن موريتانيا قادرة على التكفل بمعالجة الإصابة بفيروس كورونا.
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