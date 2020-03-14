هطول أمطار مصحوبة بصقيع على مدن وقرى كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، لهطول أمطار متوسطة، مصحوبة بموجة صقيع بجميع أنحاء المحافظة، إثر موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.

وأكد المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن حالة الطوارئ مستمرة، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تجتاح المحافظة.