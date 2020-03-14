محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، لهطول أمطار متوسطة، مصحوبة بموجة صقيع بجميع أنحاء المحافظة، إثر موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.
وأكد المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن حالة الطوارئ مستمرة، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تجتاح المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار مصحوبة بصقيع على مدن وقرى كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.