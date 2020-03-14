صفاقس / مداهمة مصنعَيْن لصنع العطورات ومواد التنظيف وحجز جملةٍ من العلامات التجاريّة المقلدة

داهمت دورية مشتركة بين فرقة مراقبة المتفجرات والمواد الخطرة بصفاقس وفريق تابع للإدارة الجهوية للتجارة بها أمس، الخميس 12 مارس 2020، مصنعين عشوائيين، الأول معد لصناعة العطورات والثاني معد لصنع مواد التنظيف دون ترخيص.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني إن المداهمات أسفرت عن حجز جملة من العلامات التجارية المقلدة و30 برميلا من سوائل التنظيف.
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضيتين عدليتين موضوعها "تقليد علامة تجارية" و "مباشرة نشاط تجاري دون ترخيص" متبعة ضد صاحبي المصنع و كل من سيكشف عنه البحث.
* صورة توضيحية
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