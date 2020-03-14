ترامب يعلق "الرحلات البحرية الخارجية"

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً، وذلك بدءاً من منتصف ليل الجمعة (4:00 بتوقيت غرينتش) بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وغرّد الرئيس الأميركي "بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان وام اس سي جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل "صناعة ضخمة ومهمة". السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل "صناعة ضخمة ومهمة". Advertisements ويأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون على متن سفن سياحية، وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء. جدير بالذكر، أنه أعلن الخميس أول أمس، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات الطارئة. حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات الطارئة. وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية"، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ، والحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء.

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