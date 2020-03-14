وزير أسترالى مصاب بـ«كورونا» بعد لقائه "إيفانكا"

أعلنت استراليا إصابة مسئول حكومى رفيع المستوى بفيروس كورونا أمس، بعد أيام من عودته من واشنطن ولقائه بابنة الرئيس ترامب ومستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن بيرت دوتون، وزير الداخلية الاسترالى، قال إنه استيقظ على أعراض ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وتوجه إلى المستشفى. وفى الأسبوع الماضى، ظهر دوتون فى صورة يقف مباشرة بجوار إيفانكا وعلى بعد مسافة قصيرة من وزير العدل الأمريكى ويليام بار.

ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض وبار التعليق على الأمر.

وجاءت أنباء إصابته فى الوقت الذى حث

فيه المسئولون فى استراليا الشعب على عدم وقف روتين حياتهم اليومية بسبب الوباء، حتى مع الإعلان عن جهود كاسحة لاحتوائه.

وفى مؤتمر صحفى أمس، حظر المسئولون تجمع أكثر من 500 شخص وحثوا الاستراليين على إعادة النظر فى السفر الدولى غير الأساسى.

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وقال رئيس الوزراء الاسترالى سكوت ماريسون إنه إجراءات احترازية، وأضاف أنهم يقومون بذلك لضمان أن يستطيعوا الحد من تاثير الفيروس على الصحة العامة.

وفى خطاب موجه للأمة، تحدث عن

الإجراءات التى تم اتخاذها مثل قيود السفر المبكرة وتعزيز الفحص الحرارى وحزمة تحفيز اقتصادى.

وتقول واشنطن بوست إنه على الرغم من انتشار الفيروس فى العديد من الدول فى أوروبا وآسيا، فإنه لم ينتشر بنفس النطاق فى استراليا التى يوجد بها 120 حالة وثلاث وفيات على الأقل.

إلا أن تعامل الحكومة أثارت الجدل، حيث قامت بفرض حجر صحى على من تم إجلاؤهم من ووهان الصينية فى مركز احتجاز مهاجرين المعروف بإبقاء طالبى اللجوء فيه.

وتم إلغاء سباق جراند بريكس المقرر إقامته اليوم، بينما أعلن المسئولون حظرًا على تجمع 500 شخص وأكثر. ولا يعنى ذلك عدم الذهاب إلى المدارس أو العمل أو وسائل المواصلات العامة، بحسب ما قال ماريسون.