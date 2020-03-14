ترامب يعلن حالة الطوارئ بسبب "كورونا" ويخصص 50 مليار دولار لاحتوائه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية، الجمعة 13 مارس/آذار 2020، بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لترامب بالبيت الأبيض.



الرئيس الأمريكي قال إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان “للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية”، كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس.



كانت نحو 15 ولاية على الأقل بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة المرض الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالمياً، كما أعلنت في وقت سابق، الجمعة، أن أوروبا باتت بؤرة جديدة للوباء بعد أن تراجع في الصين وكوريا الجنوبية.



وفقاً لسيناريو وضعته “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، والذي اطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز فإن ما بين 2.4 و21 مليون شخص قد يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات، وهو ما قد يؤدي إلى “سحق” النظام الصحي في البلاد، نظراً لأنه لا يوجد سوى 925 ألف سرير بها.



بحسب مصدرين مطلعين، فإن ترامب استند في فرضه حالة الطوارئ على قانون “ستافورد” لفتح الباب لمزيد من المساعدة الفيدرالية للولايات والبلديات.



كما قالت بلومبيرغ إن الرئيس الأمريكي يقع تحت ضغط متزايد مع اتخاذ إجراءات متزايدة من قبل حكام الولايات والمسؤولين، الذين قرروا إغلاق المدارس ومنع التجمعات الكبيرة وإلغاء الأحداث العامة.



وكان الكونغرس قد خصص 8.3 مليار دولار كمساعدات لمواجهة تفشي كورونا في الولايات المتحدة.



كما أن إعلان حالة الطوارئ سيسمح للحكومة بتخصيص موارد إضافية لمكافحة الفيروس، كما أنها ستمثل نقطة تحول رمزية للرئيس، الذي قارن بشكل متكرر بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، وأصرّ على أن إدارته سيطرت على تفشي المرض.



كانت ولاية فيرجينيا قد أعلنت حالة الطوارئ، الخميس، لتنضم إلى ولايات واشنطن وكاليفورنيا وميريلاند وكنتاكي ويوتا ونيويورك وفلوريدا وأوريغون ونيوجيرسي وكولورادو وماساتشوستس ونورث كارولاينا وميشيغان وأريزونا، بالإضافة لواشنطن العاصمة.



بينما وصل الفيروس 48 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بـ1696 إصابة على الأقل، وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 41 منهم 31 في ولاية واشنطن، وأربعة في كاليفورنيا وحالتا وفاة في فلوريدا وواحدة في كل من جورجيا وكانساس ونيوجيرسي وساوث داكوتا.





المصدر: وكالات