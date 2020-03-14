كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكسمبورغ تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة في لوكسمبورغ بوليت لينرت، مساء اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في بلادها.

وقالت لينرت: إن "الضحية هي امرأة عمرها 94 سنة، وتوفيت بعد أن كانت بحالة خطرة لمدة أيام، فيما تم تأكيد 34 إصابة بفيروس كورونا في لوكسمبورغ".