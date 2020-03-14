كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يحسم الأمر بشأن إصابته بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، على أنه لا يعاني من أي أعراض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على الإطلاق.

هذا وجاء رد "ترامب" على سؤال خلال مؤتمر صحفي، عقد في وقت سابق من مساء بالبيت الأبيض، إن كان أصيب بالعدوى، عقب لقائه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت عدم إصابته بالفيروس.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ أي إجراءات احترازية بعد اجتماعه بولسونارو، قال ترامب ، "لا"، مضيفاً "ليس لدينا أعراض على الإطلاق، وكما تعلمون، فقد أظهرت نتائج فحص بولسونارو أنها سلبية".

كما ​أعلن ترامب، مساء اليوم، فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

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