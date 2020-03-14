كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يتسبب في إنعقاد قمة رباعية عن بُعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعقد قمة رباعية عن بعد، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

ولفتت الأناضول إلى أن "قمة أردوغان وماكرون وميركل وجونسون المزمعة في 17 مارس ستعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب كورونا".

وكان من المقرر أن يناقش الزعماء خلال القمة المزمعة الثلاثاء القادم في إسطنبول قضية اللاجئين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.