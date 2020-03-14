كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية إلى الأمم المتحدة: فيروس كورونا يدمر البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الجمعة، في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أحث الهيئة الدولية والدول الأعضاء، بضرورة تجاهل العقوبات الأمريكية غير الإنسانية على بلدي".

وأضاف ظريف: "الولايات المتحدة تصر على المضي قدما في تلك العقوبات غير الإنسانية على الشعب الإيراني"، مفيداً بأن "فيروس كورونا يدمر إيران، ويجب أن ندرك أن هذا الفيروس لا يميز أحدا".

كام استدرك قائلا: "لمحاربة تلك الفيروسات، ينبغي فقط أن نركز على محاربة تلك الفيروسات لا محاربة البشر".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514، لافتاً إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.

وأكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في وقت سابق من اليوم، على أن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

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وكتب وزير الخارجية الإيراني، تغريدة على "تويتر"، قائلاً: إن "إيران طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة".