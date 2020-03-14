كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "ترامب" يعلن حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إننا "أغلقنا جميع الحدود تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلن "ترامب" حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن "إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا، ويمنح صلاحيات للمستشفيات".

وأضاف: نتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل، وقمنا بفتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة.