كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: نحن في طريقنا لتحرير العاصمة "طرابلس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب: إن "الجيش الوطني الليبي أوقف القتال، وهو في طريقة لاستكمال تحرير ما تبقى من العاصمة الليبية طرابلس"، لافتاً إلى أن الميليشيات انهارت، حتى استعانوا بالمرتزقة؛ فى محاولة للمقاومة أو البقاء فى المشهد.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: أن قرار وقف إطلاق النار، جاء من منطلق أن الجيش الليبي ليس من دعاة القتل، أو الحرب، لافتًا إلى أن الشرط الأساسي للجيش الوطني الليبي- الذي انطلقت منه العملية العسكرية هو تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها".

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن اتفاق الصخيرات، الشرط الأول فيه؛ هو تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، والثاني؛ موافقة البرلمان على الحصول على الحكومة التي ستشكل من خلال المجلس الرئاسي.

ووصف الاتفاق بأنه مناورة خبيثة من الإخوان الذين أداروا وجههم له، وبقيت المشكلة، مضيفًا: "بدلا من أن نجد الميليشيات قد تفككت وسلمت أسلحتها وتركت المجال لإقامة دولة مؤسسات ومنع الجريمةـ ولكن الذي حدث هو أن الميليشيات هي التي سرقت ونهبت الدولة وسيطرت على المشهد وأصبحت تحكم بغير قانون وهى الحاكمة والناهية، ولا أحد يستطيع التصدي لها ولا أن يقول لها أي شيء".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن العاصمة طرابلس أضحت تحت السيطرة، أما ما تبقى منها فهو تحت النيران، في الوقت الحالي، ولا تحتاج طرابلس إلا لقفزة أخيرة بغرض الوصول إلى ساحة الشهداء وقاعدة معيتيقة، مشيرا إلى أن تحرير طرابلس شهد تأخيرا نظرا لحرص قوات الجيش الوطني الليبي على إعطاء فرصة للشباب المغرر بهم.

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وشدد على أن الحرب ضد ميليشيات الإرهاب تختلف عن أنواع الحرب الأخرى، لأن جزءا من السكان يمكن أن يتخذوا كدروع بشرية، مؤكدا أن الجيش الليبي لا يريد دمارا كبيرا في طرابلس، مشددا على أن محاولات إقناع الشباب المغرر بهم قوبلت باستجابة، بعدما أكدت القوات المسلحة مرارا أن من سلم سلاحه أو رفع الراية البيضاء فهو آمن.



وأضاف أن هذه الاستجابة هي التي جعلت ميليشيات طرابلس تعاني نقصا في المقاتلين، فاضطرت إلى استقدام مرتزقة من سوريا، في محاولة للتأثير على مجريات المعركة التي يخوضها الجيش ضد المتشددين.