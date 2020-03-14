كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تعلن إغلاق وتعليق حدودها البحرية والجوية لمكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الجمعة، عن غلق الحدود البحرية بشكل كلي، وتعليق الطيران جزئيًا مع بعض الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الفخفاخ: "سيتم غلق الحدود الجوية بصفة كلية بالنسبة لإيطاليا والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيًا لفرنسا ومصر وإسبانيا وألمانيا"، موضحاً أنه "في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 شخصًا سيتم وضع كل الوافدين من الخارج في الحجر الصحي بصفة آلية".

ولفت إلى أنه "سيتم أيضا إلغاء كل الفعاليات الثقافية والتجمعات والمعارض وإغلاق المطاعم والملاهي انطلاقا من الساعة الرابعة ( 13 ت.غ)، وتعليق أداء صلاة الجماعة وتنظيم المقابلات الرياضية بدون حضور الجمهور حتى يوم 4 أبريل المقبل".

كما قرر اغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس الخاصة والأجنبية حتى 28 مارس، مؤكداً على أن عدم امتثال التونسيين المشتبه في إصابتهم بكورونا للعزل الذاتي سيكونون عرضة للتتبع القانوني.

ودعا المسنين في تونس إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم في هذا الظرف الزمني، قائلا: "إنها ضرورة للمصلحة العامة في تونس"، مؤكداً على أن توفر المواد الغذائية يسير بشكل طبيعي في البلاد.

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وأعلنت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في البلاد إلى 16 حالة، بزيادة 3 حالات مقارنة بالخميس.