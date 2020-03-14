انقلاب قارب مطاطي يتسبب في مصرع ثلاثة أشخاص قرب سواحل أصيلة

تسبب انقلاب قارب مطاطي، أمس الخميس، في أصيلة، كان يقل مهاجرين غير نظاميين، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القارب اصطدم بالصخور الموجودة في سواحل شاطئ المدينة، ما أدى إلى انفجاره، ومصرع رجل وامرأة على الفور، فيما لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد وصولها إلى المستشفى المحلي في أصيلة.
وتشير المعطيات، إلى أن حوالي 10 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى المذكور، لتلقي العلاجات الضرورية.
وكانت مصالح الوقاية المدينة قد سخرت سيارات إسعاف، وفرقة الضفادع البشرية، لإنقاذ المهاجرين الأفارقة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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