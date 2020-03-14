الفنانة اليمنية بلقيس تعود إلى التعامل مع مخرج مغربي

قررت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، التعامل مجددا مع المخرج المغربي، عبد الرفيع عبديوي، بعد نجاح عملها السابق، الذي أشرف على إخراجه.

وكشف عبديوي، في تصريحه لـ”اليوم 24″، أن بلقيس فتحي ستتعامل معه في عمل، يتم التحضير له بعد التعامل معها في كليب أغنيتها المغربية “تعالى تشوف”.

وحرص عبديوي على إضفاء لمسة خاصة على كليب بلقيس المغربي، وقد لقي نجاحا على المستوى العربي، ما أضاف نفسا جديدا لإشعاع الأغنية المغربية، الذي انطلق قبل سنوات.

وأكد العبديوي أن سنة 2020 ستشهد تعامله مع فنانين كبار، وليسوا بالضرورة مغاربة.