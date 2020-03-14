قررت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، التعامل مجددا مع المخرج المغربي، عبد الرفيع عبديوي، بعد نجاح عملها السابق، الذي أشرف على إخراجه.
وكشف عبديوي، في تصريحه لـ”اليوم 24″، أن بلقيس فتحي ستتعامل معه في عمل، يتم التحضير له بعد التعامل معها في كليب أغنيتها المغربية “تعالى تشوف”.
وحرص عبديوي على إضفاء لمسة خاصة على كليب بلقيس المغربي، وقد لقي نجاحا على المستوى العربي، ما أضاف نفسا جديدا لإشعاع الأغنية المغربية، الذي انطلق قبل سنوات.
وأكد العبديوي أن سنة 2020 ستشهد تعامله مع فنانين كبار، وليسوا بالضرورة مغاربة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة اليمنية بلقيس تعود إلى التعامل مع مخرج مغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.