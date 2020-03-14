الحكومة توقف أنشطة المكتبات ودور الشباب وقاعات السينما والمسارح والنوادي الرياضية

قالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قبل قليل، إنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة على المستوى الوطني، لمواجهة وباء “كورونا”، تقرر ابتداء من يوم غد السبت، توقيف الدراسة وجميع الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.

ويتعلق الأمر بحسب بلاغ للوزارة، بدور الحضانة في القطاعين العام والخاص ورياض الأطفال والنوادي النسوية ومراكز التأهيل المهني النسوية، ودور الشباب ودور الثقافة والمراكز السوسيورياضية والقاعات الرياضية والمسابح المغطات والمراكز الثقافية ومراكز الاستقبال ومراكز التخييم.

ويتعلق الأمر أيضا بالمؤسسات والقاعات الخاصة بالرياضة بجميع أنواعها وبالمكتبات وقاعات القرلءة والمسارح وقاعات السينما، وجميع مؤسسات التكوين والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والاتصال.

وقالت الوزارة، إن الإجراء يرمي إلى حماية صحة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب والأطر العاملة بالقطاعات التابعة للوزارة لتجنب انتشار الوباء.