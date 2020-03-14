غزة: 2267 حالة بالحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، مساء الجمعة، أن 2667 شخصا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم، في إجراء احترازي من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت الوزارة في تقرير: "بلغ عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بفيروس كورونا 19 عينة، دون تسجيل أي حالة مصابة".
ولفت إلى أنه تم توسيع قائمة المستهدفين بالحجر الصحي في معبر رفح البري، لتشمل القادمين من إيطاليا، الصين، هونغ كونغ ، كوريا، اليابان، إيران، وسنغافورة.
والجمعة، أعلنت السلطة الفلسطينية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
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