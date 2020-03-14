إغلاق الحدود وخطة الـ 50 مليار.. ترامب ينتفض لمواجهة كورونا بقرارات عنيفة.. والخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني

كتب: ضياء السقا- وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، مما يترتب عليه اتخاذ إجراءات عاجلة لمحافحة الفيروس.

وأكد ترامب، إغلاق الحدود الأمريكية تجنبا لانتشار كورونا، وإيقاف دخول الأوروبيين اعتبارا من الأربعاء لمدة 30 يوما.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية".

وأشار إلى أن حالة الطوارئ الوطنية ستعزز التمويل لمكافحة تفشي الفيروس، وإنه بذلك سيسمح للمستشفيات بتفعيل خطط الاستعداد للطوارئ.

وأوضح أن ذلك سيتيح إمكانية الحصول على ما يقرب من 50 مليار دولار لتعزيز مكافحة الوباء.

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كما ستتيح هذه الحالة وفق ترامب، لوزير الصحة سلطة جديدة واسعة النطاق للتنازل عن بعض القوانين واللوائح لمنح مشغلي الرعاية الصحية المزيد من المرونة.

وقال ترامب يطلب من المستشفيات تفعيل خطط الاستعداد للطوارئ، متعهدا بتعزيز كبير للقدرات على إجراء فحوص كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أن السلطات الأميركية لا تريد أن يحصل الأشخاص على اختبار فيروس كورونا إذا لم يحتاجوا إليه، لكنه أوضح أن عمليات الفحص ستتضمن أيضا الفحص السريع في الشارع للسائقين.

الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الصيني

وفي سياق متصل، استدعت الخارجية الأمريكية، السفير الصيني، على خلفية اتهام بكين الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى ووهان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة الجمعة الـ1700 حالة، مع 40 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكينز الأميركية.