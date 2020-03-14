جنبلاط: كفى مزايدات وتذكروا ان الكورونا تتفشى ولا بد من اعلان حالة طوارئ

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "لازار او غير لازار افعلوا المطلوب وهو الاصلاح الجدي ابتداء من ​الكهرباء​. وكفى مزايدات وتذكروا ان ​الكورونا​ تتفشى ولا بد من اعلان حالة طوارئ مع اعطاء كل الإمكانيات ل​وزارة الصحة​ مع قيادة مركزية صارمة لعمليات الوقاية في جميع ​الميادين​ ايا كانت صعبة". إضغط للمزيد

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