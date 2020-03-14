سلطات قبرص ستغلق حدودها أمام غير المقيمين والوافدين من خارج أوروبا لمدة 15 يوما

أعلن الرئيس القبرصي ​نيكوس اناستاسيادس​، مجموعة من الإجراءات الجديدة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، الّتي تتضمّن قيودًا على دخول جمهورية قبرص سارية لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 15 آذار، مبينا أنه "سيتم تمديد إغلاق المدارس على جميع المستويات حتى 10 نيسان".

وفي خطاب متلفز ، شدد على أن "الحكومة مصممة على مواصلة اتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر"، مشيرا الى أن "هناك 19 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في قبرص على جانبي الخط الاخضر ولا يوجد خيار اخر سوى تطبيق اجراءات اضافية".

وأوضح أن الإجراءات تتضمن: "اعتبارًا من الساعة 1 صباح يوم 15 آذار ولمدة 15 يومًا للبدء، يُحظر الدخول أي مواطن، بغض النظر عن الجنسية، لا ينتمي إلى إحدى الفئات التالية: المواطنون القبارصة، المقيمين القانونيين في جمهورية قبرص، مواطنو ​الاتحاد الأوروبي​ أو رعايا الدول الثالثة الذين يعملون في الجمهورية، مواطنو الدول الذين هم في خدمة أو بعثة دبلوماسية معينة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية، الحالات المعزولة لمواطني الاتحاد الأوروبي أو بلدان ثالثة الذين لديهم التزامات مهنية لا يمكن تجنبها، شرط أن يحصلوا على الإذن ذي الصلة من الوزارة المختصة، الاتحاد الأوروبي أو مواطني الدول الأخرى الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية في جمهورية قبرص.

أما فيما يتعلق بنقاط العبور بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق المحتلة، سيُسمح بالعبور فقط للأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية: المواطنون القبارصة والقبارصة اليونانيون والأتراك، أولئك الذين يقيمون بشكل قانوني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مواطنو الدول الذين هم في خدمة أو بعثة دبلوماسية معينة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية".