أسعار النفط ترتفع بأكثر من 7% بعد إعلان حالة الطوارئ في أميركا

تصاعدت أسعار النفط العالمية خلال التداولات بأكثر من 7%، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية.
وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 4.43% عند 34.66 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام تكساس تصاعداً بنسبة 5.37% عند 33.19 للبرميل.
من جهته، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا". وشدد على أن هذا القرار يسمح بتخصيص نحو 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس.
بالتوازي، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغت 135467 حالة، في حين قارب عدد الوفيات الخمسة آلاف، ووصل عدد المتعافين إلى 69645 شخصاً.
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