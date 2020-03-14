أسعار النفط ترتفع بأكثر من 7% بعد إعلان حالة الطوارئ في أميركا

تصاعدت أسعار ​النفط​ العالمية خلال التداولات بأكثر من 7%، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​حالة الطوارئ​ الوطنية.

وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 4.43% عند 34.66 ​دولار​ للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام تكساس تصاعداً بنسبة 5.37% عند 33.19 للبرميل.

من جهته، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي، حالة الطوارئ الوطنية في ​الولايات المتحدة​، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا". وشدد على أن هذا القرار يسمح بتخصيص نحو 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس.

بالتوازي، أكدت ​منظمة الصحة العالمية​ أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغت 135467 حالة، في حين قارب عدد الوفيات الخمسة آلاف، ووصل عدد المتعافين إلى 69645 شخصاً.